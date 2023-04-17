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Росіяни обстріляли Нікополь: є руйнування будинків, одна людина отримала поранення

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Нікополь, Понеділок 17 квітня 2023 17:42
Росіяни обстріляли Нікополь: є руйнування будинків, одна людина отримала поранення Фото: Росіяни обстріляли Нікополь (t.me/NikopolOperativniy)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 17 квітня, росіяни обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нікопольського міського голови Олександра Саюка.

"Надвечір російські війська обстріляли Нікополь. На зараз відомо, що 1 людина отримала поранення, без загиблих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було пошкоджено 5 приватних житлових будинків, 4-х та 5-ти поверхові будівлі, 2 господарчі споруди, легковий автомобіль, комунікаційне обладнання мобільного оператора, будівлі гуртожитку, спортивного клубу, приватного підприємства, автостоянки.

"Пожежу, що сталася внаслідок обстрілу надзвичайники ліквідували. Фахівці працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач", - додав мер міста.

Нагадаємо, що російська армія у Великдень обстріляла церкву у Нікополі. Внаслідок атаки ворога поранення отримали двоє людей.

Протягом неділі, 16 квітня, російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області.

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