Оккупанты обстреляли Никопольский район и повредили частное предприятие (фото)
Во вторник, 18 апреля, россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и повредили местное предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Снова атаки по Никопольскому району. Днем оккупанты били по Красногригорьевской общине. В результате обстрела уничтожены и повреждены солнечные панели", - говорится в сообщении.
Также было повреждено частное предприятие, 6 жилых домов, хозяйственное сооружение, автомобиль и парники.
"Спасатели обследуют территорию. К счастью, травмированных или погибших нет", - добавил глава облсовета.
Напомним, что в понедельник, 17 апреля, россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал человек.
В воскресенье, 16 апреля, российские оккупационные войска дважды открывали огонь по Никопольскому району Днепропетровской области.
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