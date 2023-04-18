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Оккупанты обстреляли Никопольский район и повредили частное предприятие (фото)

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Никопольский район, Вторник 18 апреля 2023 20:35
Оккупанты обстреляли Никопольский район и повредили частное предприятие (фото) Фото: Оккупанты обстреляли Никопольский район (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 18 апреля, россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и повредили местное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Снова атаки по Никопольскому району. Днем оккупанты били по Красногригорьевской общине. В результате обстрела уничтожены и повреждены солнечные панели", - говорится в сообщении.

Также было повреждено частное предприятие, 6 жилых домов, хозяйственное сооружение, автомобиль и парники.

"Спасатели обследуют территорию. К счастью, травмированных или погибших нет", - добавил глава облсовета.

Напомним, что в понедельник, 17 апреля, россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал человек.

В воскресенье, 16 апреля, российские оккупационные войска дважды открывали огонь по Никопольскому району Днепропетровской области.

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