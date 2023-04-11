UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватний будинок (фото)

Фото: Окупанти обстріляли Нікопольський район (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 11 квітня, росіяни обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області та пошкодили приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Росіяни продовжують терор Нікопольського району. Сьогодні ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі відомо, що пошкоджено приватний житловий будинок.

"Працівники ДСНС з‘ясовують наслідки. На щастя, людей не зачепило", - додав Лукашук.

Нагадаємо, що російські військові сьогодні вночі, 11 квітня, зі ствольної артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

У понеділок, 10 квітня, російські військові обстріляли Марганецьку громаду у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки є руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНікопольДніпропетровська областьВійна в Україні