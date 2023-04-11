Окупанти обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватний будинок (фото)

У вівторок, 11 квітня, росіяни обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області та пошкодили приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Працівники ДСНС з‘ясовують наслідки. На щастя, людей не зачепило", - додав Лукашук.

Зазначається, що наразі відомо, що пошкоджено приватний житловий будинок.

"Росіяни продовжують терор Нікопольського району. Сьогодні ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські військові сьогодні вночі, 11 квітня, зі ствольної артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

У понеділок, 10 квітня, російські військові обстріляли Марганецьку громаду у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки є руйнування.

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