Оккупанты обстреляли Никопольский район и повредили частный дом (фото)

Во вторник, 11 апреля, россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и повредили частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Работники ГСЧС выясняют последствия. К счастью, людей не задело", - добавил Лукашук.

Отмечается, что известно, что поврежден частный жилой дом.

"Россияне продолжают террор Никопольского района. Сегодня враг дважды обстрелял Марганецкую общину", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские военные сегодня ночью, 11 апреля, из ствольной артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

В понедельник, 10 апреля, российские военные обстреляли Марганецкую общину в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть разрушения.

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