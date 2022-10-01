Окупанти обстріляли Нікопольський район: постраждала лінія електропередач

Російські окупанти протягом дня, 01 жовтня, гатили по Дніпропетровській області. Внаслідок цього постраждала інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Окупаційні війська рф протягом дня знову били по Нікопольщині", - заявив Лукашук.

За його словами, окупанти гатили по Червоногригорівській громаді. Внаслідок цього було пошкоджено лінію електропередач та дачний будинок.

"В Марганецькій громаді, на щастя, - без руйнувань. Люди неушкоджені", - додав очільник облради.