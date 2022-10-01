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Окупанти обстріляли Нікопольський район: постраждала лінія електропередач

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Україна, Субота 01 жовтня 2022 20:22
Окупанти обстріляли Нікопольський район: постраждала лінія електропередач Фото: Окупанти обстріляли Нікопольський район: постраждала лінія електропередач (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти протягом дня, 01 жовтня, гатили по Дніпропетровській області. Внаслідок цього постраждала інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Окупаційні війська рф протягом дня знову били по Нікопольщині", - заявив Лукашук.

За його словами, окупанти гатили по Червоногригорівській громаді. Внаслідок цього було пошкоджено лінію електропередач та дачний будинок.

"В Марганецькій громаді, на щастя, - без руйнувань. Люди неушкоджені", - додав очільник облради.

Нагадаємо, що раніше росіяни гатили по громадах Дніпропетровської області: є поранені та руйнування.

Також, росіяни обстріляли Нікополь. Звуки вибухів було чутно після оголошення повітряної тривоги.

Силам ППО вдалося збиии ворожу ракету у Дніпропетровській області.

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