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Оккупанты обстреляли Никопольский район: пострадала линия электропередач

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Украина, Суббота 01 октября 2022 20:22
Оккупанты обстреляли Никопольский район: пострадала линия электропередач Фото: Оккупанты обстреляли Никопольский район: пострадала линия электропередач (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты в течение дня, 01 октября, били по Днепропетровской области. В результате пострадала инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Оккупационные войска России в течение дня снова били по Никопольщине", - заявил Лукашук.

По его словам, оккупанты били по Червоногригорьевской общине. В результате были повреждены линия электропередач и дачный дом.

"В Марганецкой общине, к счастью, - без разрушений. Люди невредимы", - добавил глава облсовета.

Напомним, что ранее россияне били по общинам Днепропетровской области: есть раненые и разрушения.

Также россияне обстреляли Никополь. Звуки взрывов были слышны после объявления воздушной тревоги.

Силам ПВО удалось сбить вражескую ракету в Днепропетровской области.

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