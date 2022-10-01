Оккупанты обстреляли Никопольский район: пострадала линия электропередач
Российские оккупанты в течение дня, 01 октября, били по Днепропетровской области. В результате пострадала инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Оккупационные войска России в течение дня снова били по Никопольщине", - заявил Лукашук.
По его словам, оккупанты били по Червоногригорьевской общине. В результате были повреждены линия электропередач и дачный дом.
"В Марганецкой общине, к счастью, - без разрушений. Люди невредимы", - добавил глава облсовета.
Напомним, что ранее россияне били по общинам Днепропетровской области: есть раненые и разрушения.
Также россияне обстреляли Никополь. Звуки взрывов были слышны после объявления воздушной тревоги.
Силам ПВО удалось сбить вражескую ракету в Днепропетровской области.
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