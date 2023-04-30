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Окупанти обстріляли Нікопольський район: є жертви та пошкодження інфраструктури

Фото: окупанти надвечір обстріляли Нікопольський район (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 30 квітня, військові РФ знову атакували території Нікопольського району. В результаті ворожої атаки загинув чоловік, ще двоє людей поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Російські окупанти не припиняють тероризувати Нікопольський район. Сьогодні надвечір агресор знову атакував район з важкої артилерії", - повідомив Лукашук.

Фото: окупанти надвечір обстріляли Нікопольський район (t.me/mykola_lukashuk)

За його словами, в наслідок російського удару загинув 48-річний чоловік, який був вдома. Ще двоє людей - чоловік 80 років та жінка 46 років - дістали поранення. Нині вони в стабільному стані, лікуватимуться амбулаторно.

Загалом, внаслідок обстрілу в Нікополі понівечено:

  • 6 п’ятиповерхівок;
  • 6 приватних будинків;
  • півдесятка господарських споруд;
  • два газогони;
  • електромережі.

"Наслідки ще уточнюються", - повідомив глава облради.

Нагадаємо, 24 квітня російські військові також обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області.Тоді було пошкоджено приватні будинки.

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НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України