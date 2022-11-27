UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Нікопольський район з боку Енергодару: які наслідки

Фото: окупанти обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі, 27 листопада, з боку Енергодару обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади у Нікопольському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Окупанти з "Градів" та важкої артилерії п'ять разів відкривали вогонь. Без постраждалих.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено шість приватних будинків, шість господарських споруд, автомобіль приватного підприємства та газопровід.

Окупанти пошкодили шість приватних будинків / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати території. З'ясовують деталі атак, повідомив Резніченко.

Також пошкоджено техніку / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, російські війська вночі, 26 листопада, також обстрілювали Нікопольський район. Ворог п'ять разів відкривав вогонь із "Градів" та важкої артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область