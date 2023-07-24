ua ru
Пн, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли Куп'янський район: є поранені, у тому числі дитина

Новость на русском →
Харків, Понеділок 24 липня 2023 14:48
Окупанти обстріляли Куп'янський район: є поранені, у тому числі дитина Фото: окупанти обстріляли Куп'янський район Харківської області 24 липня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська продовжують гатити по Куп'янському району Харківської області. Під час обстрілу сіл Піщане та Дворічна поранені четверо людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.

"Внаслідок ворожого обстрілу села Піщане поранено 12-річного хлопчика. Також травмовані 2 жінки - 31 та 48 років", - йдеться в повідомленні.

За даними медиків, стан усіх постраждалих легкий. Крім того, через російський обстріл смт Дворічна зазнав поранень 60-річний чоловік.

"Його госпіталізували з осколковими пораненнями грудної клітини та ноги", - додали в адміністрації.

Обстріли Харківської області

Російські окупанти постійно обстрілюють прикордонні райони Харківської області після масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Річ у тому, що цей регіон на північному сході межує з Білгородською областю Росії.

Наприклад, російські окупанти завдали удару по селу Кучерівка Куп'янського району Харківської області 23 липня. Постраждала жінка. А днем раніше, 22 липня, загарбники обстріляли селище Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Тут теж одна людина отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков
NEWS
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
DAILY
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року