Окупанти обстріляли Куп'янський район: є поранені, у тому числі дитина

Російські війська продовжують гатити по Куп'янському району Харківської області. Під час обстрілу сіл Піщане та Дворічна поранені четверо людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА .

"Внаслідок ворожого обстрілу села Піщане поранено 12-річного хлопчика. Також травмовані 2 жінки - 31 та 48 років", - йдеться в повідомленні.

За даними медиків, стан усіх постраждалих легкий. Крім того, через російський обстріл смт Дворічна зазнав поранень 60-річний чоловік.

"Його госпіталізували з осколковими пораненнями грудної клітини та ноги", - додали в адміністрації.

Обстріли Харківської області

Російські окупанти постійно обстрілюють прикордонні райони Харківської області після масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Річ у тому, що цей регіон на північному сході межує з Білгородською областю Росії.

Наприклад, російські окупанти завдали удару по селу Кучерівка Куп'янського району Харківської області 23 липня. Постраждала жінка. А днем раніше, 22 липня, загарбники обстріляли селище Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Тут теж одна людина отримала поранення.