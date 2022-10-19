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Окупанти обстріляли Криворізький район: в РВА розповіли про наслідки

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Середа 19 жовтня 2022 05:19
Окупанти обстріляли Криворізький район: в РВА розповіли про наслідки Фото: Окупанти обстріляли Криворізький район (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 19 жовтня обстріляли Криворізький район Дніпопетровської області. Внаслідок атаки ворога було зруйнувано об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Криворізької РВА Олександр Вілкул.

"Через влучання під час останньої повітряної тривоги (більш детально інформацію давати недоцільно) без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі", - зазначив посадовець.

Вілкул вказав, що наразі на місці події працюють енергетики.

"Якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води. Будемо намагатися задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час", - додав глава РВА.

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня російські військові запустили у бік Кривого Рогу Дніпропетровської області ракети, а також дрони-камікадзе.

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