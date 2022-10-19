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Оккупанты обстреляли Криворожский район: в РВА рассказали о последствиях

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Среда 19 октября 2022 05:19
Оккупанты обстреляли Криворожский район: в РВА рассказали о последствиях Фото: Оккупанты обстреляли Криворожский район (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 19 октября обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. В результате атаки врага был разрушен объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Криворожского РОА Александр Вилкул.

"Из-за попадания во время последней воздушной тревоги (более подробно информацию давать нецелесообразно) без электроэнергии многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге", - отметил чиновник.

Вилкул указал, что сейчас на месте происшествия работают энергетики.

"Если до утра ликвидировать аварию не удастся, то на Ингульке будет организован подвоз воды. Будем пытаться задействовать альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время", - добавил глава РВА.

Напомним, вечером 18 октября российские военные запустили в сторону Кривого Рога Днепропетровской области ракеты, а также дроны-камикадзе .

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