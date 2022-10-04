Окупанти вночі вдарили по Краматорську: є руйнування та поранені
Російські війська вночі 4 жовтня завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок чого поранення отримали дві особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міськраду .
Повідомляється, що ворожа ракета влучила у приватний сектор. Внаслідок удару пошкоджено будинки та школа. На даний момент відомо про двох поранених.
Фото: наслідки нічного обстрілу Краматорська (t.me/kramatorsk_rada)
Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу знову обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинула цивільна, ще двоє отримали поранення.
Як повідомлялося, вчора армія РФ завдала удару по гуртожитку в місті Часів Яр . В результаті загинула людина.
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