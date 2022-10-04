Окупанти вночі вдарили по Краматорську: є руйнування та поранені

Російські війська вночі 4 жовтня завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок чого поранення отримали дві особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міськраду .

Повідомляється, що ворожа ракета влучила у приватний сектор. Внаслідок удару пошкоджено будинки та школа. На даний момент відомо про двох поранених.

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу знову обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинула цивільна, ще двоє отримали поранення.

Як повідомлялося, вчора армія РФ завдала удару по гуртожитку в місті Часів Яр . В результаті загинула людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.