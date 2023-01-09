Оккупанты обстреляли Константиновку и Курахово

В понедельник, 9 января, Константиновка и Курахово - города, которые находятся в относительном тылу Донецкой области, попали под обстрел российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новини Донбасу .

"В Константиновке сообщают об обстреле", - говорится в сообщении.

Обновлено. По данным начальника Константиновской ГВА Алексея Рослова, российские военные обстреляли город ракетами и попали в промышленную зону. В городе прогремели два взрыва, начиная с 11 часов.

"На месте происшествия работают ГСЧС и полиция. Информации о погибших и раненых еще нет", - сказал глава общины.

Буквально через минуту стало известно об обстреле Курахово.