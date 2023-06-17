Російські окупанти обстріляли Костянтинівку Дніпропетровської області. Є постраждалі, серед яких 9-річна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
Згідно з даними слідства, ворог завдав удару по Костянтинівці близько о 10:20.
"Внаслідок влучання снарядів по приватному сектору зазнала поранень 9-річна дівчинка. У неї діагностовано закриті травми грудної клітини і живота, відкритий перелом плеча, рвані рани ніг і множинні садна тіла", - пише пресслужба.
Зазначається, що поранення також отримала 57-річна жінка. Наразі стан постраждалих оцінюють як стабільний.
Внаслідок обстрілу міста було пошкоджено 11 житлових будинків, гаражне приміщення, автомобіль, газопровід й електромережі.
"За попередніми даними, населений пункт обстріляли зі ствольної артилерії", - додає пресслужба.
Фото: окупанти обстріляли Костянтинівку, є постраждалі (t.me/pgo_gov_ua)
Ворог майже щодня обстрілює Дніпропетровську область, а найчастіше ворожим ударам піддається Нікопольський район та саме місто. Під час ударів ворог найчастіше застосовує важку артилерію, регулярно руйнуючи будинки, лінії електропередач та іншу інфраструктуру.
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