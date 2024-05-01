Окупанти обстріляли Калинове у Донецькій області: є жертва та поранені (фото)

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 122 бойових зіткнення. Ворог активно тисне на позиції захисників на Авдіївському напрямку.

Зокрема, у Донецькій області російські війська можуть почати наступ зі своїх позицій на півночі від Авдіївки у напрямку міста Торецьк, щоб доповнити наступальні операції біля міста Часів Яр.

Крім цього, вперше за кілька днів російські війська не змогли просунутися в районі Авдіївки. Водночас на напрямку Бахмут - Часів Яр, росіяни провели дещо більше атак, ніж на Авдіївському напрямку.

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