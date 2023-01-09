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Оккупанты обстреляли Херсон. Разрушена электроподстанция, питающая несколько котельных

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Херсон, Понедельник 09 января 2023 13:08
Оккупанты обстреляли Херсон. Разрушена электроподстанция, питающая несколько котельных Фото: оккупанты снова обстреляли Херсон (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Этой ночью российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. В частности, из-за атаки разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных в городе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города. Из-за российской атаки произошел пожар, сгорел автомобиль учреждения", - рассказал он.

Кроме того, полностью разрушена электроподстанция, которая питает несколько крупных котелен города.

"Подача тепла и света в Херсоне не прекращалась. К счастью, люди не пострадали", - добавил Янушевич.

Как сообщалось, российские войска ночью 8 января при обстреле Херсона применили зажигательные боеприпасы. В результате вражеской атаки никто не пострадал.

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