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Окупанти обстріляли Херсон: фото наслідків

Ілюстративне фото: окупанти обстріляли Херсон (воен ТВ)
Автор: Іван Носальський

Російські солдати вдарили по деокупованому Херсону. У місті пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського у Telegram.

За його словами, багатоповерховий будинок в Херсоні через ворожий обстріл було пошкоджено у мікрорайоні Острів.

Фото: наслідки обстрілу Херсона (t.me/SobolevskyiYurii)

Також Соболевський оприлюднив відповідні фото, на яких можна побачити кілька вибитих вікон у будинку.

При цьому заступник голови облради не уточнив, коли саме відбувся обстріл.

Нагадаємо, вчора, 19 листопада, місцеві Telegram-канали Херсона повідомляли про "прильоти" у місті. Офіційні джерела не підтверджували цієї інформації.

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ХерсонОбстрілВійна Росії проти України