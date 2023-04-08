Окупанти обстріляли Харківську область: є поранена та загиблі

У суботу, 8 квітня, росіяни обстріляли населені пункти Куп'янського району у Харківській області. Внаслідок атаки загинуло дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Крім того, в с. Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу", - додав Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок обстрілу смт Дворічна загинули двоє чоловіків - 65 та 34 років.

"Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Є жертви та постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у суботу, 8 квітня, російські військові обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області.

Вчора російські окупанти завдали удару по прикордонних містах й селу Борисівка Харківської області. На жаль, є загиблий серед цивільного населення.

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