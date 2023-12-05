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Окупанти обстріляли групу енергетиків у Донецькій області: є поранений

Архівне фото: Окупанти обстріляли групу енергетиків у Донецькій області (facebook.com/DTEKcompany)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 5 грудня, вдарила по ремонтній групі в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки постраждав енергетик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДТЕК.

"Ремонтна бригада ДТЕК оглядала трансформаторну станцію на Донеччині та потрапила під обстріл", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що осколки російських снарядів пробили всі засоби захисту та поранили одного з енергетиків.

"Ми подбали, щоб колега отримав усю допомогу. Продовжуємо підтримувати нашого героя та його родину до повного одужання", - додала компанія.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Донецької області. Причому ворог обстрілює міста та села, що знаходяться як на лінії фронту, так і в так званому відносному тилу.

За даними голови МВС Ігоря Клименка, окупанти вночі нанесли авіаудар по селищу Північне у Донецькій області. Пошкоджені 5 багатоквартирних будинків. Підрозділи ДСНС врятували 1 людину.

Також сьогодні росіяни з установок "Град" вдарила по місту Часів Яр у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина, ще п'ятеро дістали поранення.

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