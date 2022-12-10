Окупанти обстріляли дві громади в Дніпропетровській області: є поранені

Російські війська обстріляли з важкої артилерії вночі, 10 грудня, дві громади у Дніпропетровській області, і внаслідок ворожих атак є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка у Telegram.
"П'ять атак і четверо постраждалих… Ніч на Нікопольщині знову пройшла під обстріли важкої артилерії ворога. Росіяни ударили по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій. Найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей", - розповів чиновник.
Рятувальники ДСНС дістали подружжя із палаючої квартири, після чого медики надали потерпілим допомогу. Нині чоловік та дружина вже на домашньому лікуванні.
Крім того, були госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами 72-річний чоловік та 86-річна жінка. У пенсіонерів стан середньої тяжкості.
"У місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач", - розповів глава ОВА.
У Марганецькому суспільстві на щастя постраждалих немає.
Резніченко додав, що в інших районах області ніч була тихою - без тривог та надзвичайних ситуацій.
Також чиновник опублікував фото наслідків ворожого обстрілу цієї ночі.
Наслідки обстрілу військами РФ у Дніпропетровській області 10 грудня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Раніше повідомлялося, що минулої ночі, 9 грудня, російські війська вночі знову обстрілювали Нікопольський район в Дніпропетровській області, застосовуючи "Гради" та важку артилерію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.