Окупанти обстріляли дві громади в Дніпропетровській області: є поранені

"П'ять атак і четверо постраждалих… Ніч на Нікопольщині знову пройшла під обстріли важкої артилерії ворога. Росіяни ударили по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій. Найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей", - розповів чиновник.

Рятувальники ДСНС дістали подружжя із палаючої квартири, після чого медики надали потерпілим допомогу. Нині чоловік та дружина вже на домашньому лікуванні.

Крім того, були госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами 72-річний чоловік та 86-річна жінка. У пенсіонерів стан середньої тяжкості.

"У місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач", - розповів глава ОВА.

У Марганецькому суспільстві на щастя постраждалих немає.

Резніченко додав, що в інших районах області ніч була тихою - без тривог та надзвичайних ситуацій.

Також чиновник опублікував фото наслідків ворожого обстрілу цієї ночі.

Наслідки обстрілу військами РФ у Дніпропетровській області 10 грудня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)