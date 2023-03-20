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Окупанти обстріляли два села у Херсонській області: є поранені

Фото: Окупанти обстріляли два села у Херсонській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 20 березня, російські військові обстріляли два села у Херсонській області та поранили 3 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Росіяни обстріляли село Велетенське в Херсонській області. Постраждала жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також було обстріляне село Львово.

"Там постраждали двоє чоловіків", - додав Єрмак.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по селищу Антонівка Херсонської області. Пошкодили будинки й церкву.

У понеділок, 20 березня, російські окупанти обстріляли Херсонський район. Під удар потрапили житлові будинки в селі Микільське, щонайменше 2 людей поранено.

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