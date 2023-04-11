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Окупанти обстріляли два райони в Сумській області

Фото: окупанти обстріляли два райони в Сумській області (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 11 квітня, російські військові обстріляли прикордоння території Сумської області. Ворог вдарив з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оперативне командування "Північ" в Telegram.

"З 11:20 до 11:30 11.04.2023 зафіксували три "прильоти", ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Ходине....З 11:10 до 11:30 зафіксовано сім "прильотів", ймовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Бунякіне.", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, інформації про жертв чи руйнування інфрастуктури немає.

Раніше ми писали про те, що сьогодні річниця деокупації Сумської області. Головнокомандувач Валерій Залужний показав, як звільняли регіон.

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Сумська областьокупанти