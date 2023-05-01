Окупанти обстріляли два райони Харківської області, є постраждалі

У понеділок, 1 травня, російські окупанти обстріляли два райони Харківської області. Унаслідок чого двоє людей дістали поранення.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram.
Під вогнем окупантів опинилися село Кучерівка Куп'янського району та місто Вовчанськ Чугуївського району.
Унаслідок обстрілу Кучерівки отримав поранення цивільний чоловік 65 років. У Вовчанську - отримав поранення 57-річний чоловік. Обидва госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Крім цього, у Куп'янському районі ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше три приватні будинки і господарські будівлі.
Фото: Окупанти обстріляли Харківську область (t.me/synegubov)
Нагадаємо, вночі 1 травня під час ворожого ракетного удару по Україні ППО збило 8 крилатих ракет над Дніпропетровською та Харківською областями. Ймовірно це були Х-101/555.
Крім того, українські сили ППО сьогодні вночі знищили усі ворожі цілі у повітряному просторі Києва.
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