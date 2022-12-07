Окупанти обстріляли Донецьку область: троє поранених

За вівторок, 6 грудня, російські окупанти поранили трьох мешканців Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 6 грудня стало відомо про 3 цивільних, поранених росіянами в Донецькій області: у Бахмуті, Павлівці та Кураховому", - написав він.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1237 людей, ще 2694 поранені.
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Як повідомлялось, у вівторок, 6 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок ворожої атаки постраждали приватні будинки та заклад освіти.
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