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Окупанти обстріляли Донецьку область: є загиблий та поранені

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Донецька область, Середа 26 липня 2023 19:55
Окупанти обстріляли Донецьку область: є загиблий та поранені Фото: окупанти обстріляли Донецьку область (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 26 липня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок їх атак один мирний житель загинув, а ще шість - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру в Telegram.

За інформацією правоохоронців, ворог ударив по Залізному. Через влучання в приватний будинок було поранено 71-річну жінку, а її 45-річний син загинув на місці від отриманих травм.

Також приблизно о 12:00 окупанти обстріляли село Васюківка Бахмутського району та Красногорівку. У першому населеному пункті було поранено 35-річного чоловіка, якого доправили до лікарні з осколковим пораненням. Він перебуває в комі. При цьому у другому місті госпіталізували 21-річного хлопця.

Вже вдень росіяни били по Торецьку, внаслідок чого численні поранення отримала місцева жінка 70 років та чоловік 43 років.

О 17:15 противник обстріляв село Соловйове, після влучання у приватний будинок було поранено 62-річну жінку.

За попередніми даними прокуратури, усі населені пункти росіяни обстріляли з артилерії.

Обстріл Донецької області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють Донецьку область. Найбільше від ударів ворога страждають прифронтові населені пункти, оскільки вони перебувають у зоні досяжності російської артилерії.

Наприклад, учора, 25 липня, під обстріл ворога в Донецькій області потрапили рятувальники. З них ніхто не постраждав.

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