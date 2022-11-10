Окупанти обстріляли депо "Нової пошти" в Дніпрі: поранені чотири людини

Вночі в середу, 9 листопада, російські окупанти вдарили дронами-камікадзе по Дніпру, влучивши в депо "Нової пошти". Четверо людей зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію " Нової пошти ".

Приміщення зазнало значних пошкоджень: обладнання та майже всі посилки, які знаходились у приміщенні, знищено. Чотири співробітники компанії отримали серйозні травми і наразі перебувають у лікарні.

"Незабаром ми зв’яжемося з кожним клієнтом, чия посилка згоріла, щоб надати інформацію про компенсацію. Посилки, що вціліли, будуть доставлені вчасно", - зазначили в компанії.