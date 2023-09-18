Окупанти обстріляли автовокзал у Бериславі з дрона: четверо поранених

"Окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції", - розповів він.

За його словами, поранені - це троє чоловіків, 75, 56 та 73 роки, а також 67-річна жінка. Усі постраждалі зараз знаходяться у лікарні.

"Медики надають їм допомогу", - додав Прокудін.

Обстріли Берислава Херсонської області

Берислав Херсонської області останнім часом постійно перебуває під обстрілами російських окупантів. Ворог обстрілює місто з танків та артилерії з території тимчасово окупованої Херсонської області. Зокрема, 16 вересня, російські загарбники обстріляли один із житлових будинків у Бериславі Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала жінка.