RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли автовокзал в Бериславе из дрона: четверо раненых

Фото: из-за обстрела автовокзала в Бериславе Херсонской области 18 сентября четверо людей были ранены (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска с утра в понедельник, 18 сентября, атаковали Берислав Херсонской области с беспилотника. Пострадали четыре местных жителя.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Оккупанты целенаправленно атаковали место скопления людей, сбросив взрывчатку вблизи местной автостанции", - рассказал он.

По его словам, ранены - это трое мужчин, 75, 56 и 73 года, а также 67-летняя женщина. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

"Медики оказывают им помощь", – добавил Прокудин.

Обстрелы Берислава Херсонской области

Берислав Херсонской области в последнее время постоянно находится под обстрелами российских оккупантов. Враг обстреливает город из танков и артилеррии с территории временно оккупированной Херсонской области. В частности, 16 сентября, российские захватчики обстреляли один из жилых домов в Бериславе Херсонской области. В результате атаки пострадала женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьБерислав