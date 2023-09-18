Оккупанты обстреляли автовокзал в Бериславе из дрона: четверо раненых

"Оккупанты целенаправленно атаковали место скопления людей, сбросив взрывчатку вблизи местной автостанции", - рассказал он.

По его словам, ранены - это трое мужчин, 75, 56 и 73 года, а также 67-летняя женщина. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

"Медики оказывают им помощь", – добавил Прокудин.

Обстрелы Берислава Херсонской области

Берислав Херсонской области в последнее время постоянно находится под обстрелами российских оккупантов. Враг обстреливает город из танков и артилеррии с территории временно оккупированной Херсонской области. В частности, 16 сентября, российские захватчики обстреляли один из жилых домов в Бериславе Херсонской области. В результате атаки пострадала женщина.