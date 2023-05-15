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Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов северную границу Украины

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Понедельник 15 мая 2023 18:57
Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов северную границу Украины Фото: Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов северную границу Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 15 мая, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 10:35 до 11:40 было зафиксировано семь приходов. Россияне открывали огонь из ствольной артиллерии по району населенного пункта Муравьи Черниговской области.

Информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

При этом с 11:10 до 12:10 также было зафиксировано девять приходов. Оккупанты стреляли из миномета 120 мм по району населенного пункта Волковка Сумской области. Информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры также не поступала.

Кроме того, с 13:30 до 13:50 было зафиксировано пять приходов. Так, рашисты из миномета 120 мм стреляли по населенному пункту Медведевка.

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, что россияне обстреляли Запорожскую область из "Градов". При этом оккупанты нанесли удары по Приморску и Гуляйполю.

Кроме того, ночью 13 мая российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области, и в результате атаки был поврежден многоквартирный дом и более 40 частных.

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