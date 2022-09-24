ua ru
Сб, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли 3 общины Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Новина українською →
Украина, Суббота 24 сентября 2022 22:19
Оккупанты обстреляли 3 общины Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях Фото: Оккупанты обстреляли 3 общины Сумской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты в течение 24 сентября нанесли удары по трем общинам Сумской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВ Дмитрия Живицкого.

По словам главы области, россияне обстреляли Эсманскую, Шалыгинскую и Середино-Будскую общины.

В течение суток, россияне били из минометов, РСЗО и обстреляли города Середина-Буда из артиллерии.

"К счастью, без жертв и разрушений", - добавил Живицкий.

Напомним, что россияне попали в жилой дом в Сумской области, ранены.

Также ранее российские оккупанты обстреливали Сумскую область. В результате атаки три человека ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине
NEWS
У Путина думают о введении военного положения, - СМИ
У Путина думают о введении военного положения, - СМИ
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие