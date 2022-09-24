Оккупанты обстреляли 3 общины Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты в течение 24 сентября нанесли удары по трем общинам Сумской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВ Дмитрия Живицкого.

По словам главы области, россияне обстреляли Эсманскую, Шалыгинскую и Середино-Будскую общины. В течение суток, россияне били из минометов, РСЗО и обстреляли города Середина-Буда из артиллерии. "К счастью, без жертв и разрушений", - добавил Живицкий.