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Окупанти обмежили пересування місцевих в окупованих районах Херсонської області

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Україна, Вівторок 31 січня 2023 18:45
Окупанти обмежили пересування місцевих в окупованих районах Херсонської області Фото: окупанти заборонили пересування місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях Херсонської області (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Генеральний штаб Збройних сил України зазначає, що російські окупанти посилили фільтраційні і контрдиверсійні заходи в окупованих районах Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією у вечірньому зведенні Генштабу йдеться про те, що російські окупаційні війська обмежили в’їзд та виїзд з населеного пункту Улянівка, проводяться обшуки у місцевих мешканців та перевірка мобільних телефонів.

Днями РБК-Україна повідомляло, що окупанти змушують населення покидати свої домівки поблизу лінії фронту у Луганській області.

Крім того, ми писали, що російські окупанти використовують місцевих мешканців для пошуку проходів у мінних полях, посилаючи їх на позиції ЗСУ крізь мінні загородження.

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