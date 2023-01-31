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Оккупанты ограничили передвижение местных в оккупированных районах Херсонской области

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Украина, Вторник 31 января 2023 18:45
Оккупанты ограничили передвижение местных в оккупированных районах Херсонской области Фото: оккупанты запретили передвижение местных жителей на временно оккупированных территориях Херсонской области (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечает, что российские оккупанты усилили фильтрационные и контрдиверсионные меры в оккупированных районах Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По информации в вечерней сводке Генштаба, речь идет о том, что российские оккупационные войска ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка, проводятся обыски у местных жителей и проверка мобильных телефонов.

На днях РБК-Украина сообщало, что оккупанты заставляют население покидать свои дома вблизи линии фронта в Луганской области.

Кроме того, мы писали, что российские оккупанты используют местных жителей для поиска проходов в минных полях, посылая их на позиции ВСУ через минные заграждения.

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