ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти облаштували кілька переправ біля Каховської ГЕС: супутникові знімки

Новость на русском →
Середа 12 жовтня 2022 14:07
Окупанти облаштували кілька переправ біля Каховської ГЕС: супутникові знімки Фото: окупанти облаштували кілька переправ біля Каховської ГЕС (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська звели кілька переправ біля Каховської ГЕС (Херсонська область). Супутникові знімки засікли щонайменше чотири точки перетину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення аналітика OSINT у Twitter.

Фото: супутникові знімки переправ росіян біля Каховської ГЕС (twitter.com/ArtisanalAPT)

"На знімку від Airbus Pleiades Neo від 7 жовтня видно тимчасові мости через шлюзи Каховської ГЕС, встановлені російськими військами", - пише аналітик OSINT (розвідка з відкритих джерел) Тім Ерхарт.

Чотири точки перетину, схоже, є основними переправами на Херсонщині.

Нагадаємо, раніше ми публікували супутникові знімки Кримського мосту, які були зроблені до і після потужного вибуху, який пролунав уранці 8 жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Російська Федерація
NEWS
Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, - генсек НАТО
Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, - генсек НАТО
DAILY
Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході
Юлія Акимовакоресподент Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході