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Окупанти облаштовують оборонні укріплення під Маріуполем (фото)

Фото: окупанти облаштують оборонні укріплення під Маріуполем (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти облаштують оборонні рубежі та будують бліндажі в районі кількох сіл під Маріуполем. Нині туди вантажівками вони звозять ліс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Окупанти продовжують будувати та облаштовувати укріплення в районі с. Нікольске в бік Розівки. Тепер везуть ліс - облаштовують бліндажі", - розповів він.

 

Окрім того, за словами радника мера, військову техніку окупанти знов переміщують у цивільних вантажівках, одразу маскуючи під "дерева".

"Це поки характерно виключно для Нікольського району", - констатував Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували активне переміщення російських військових у бік Бердянська та Розівки Запорізької області. Втім, воно сповільнилося після того, як 14 серпня в селі Юріївка в Маріупольському районі пролунав вибух.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ вдарили по командному пункту ворога в санаторії "Хвиля". За повідомленнями міської ради Маріуполя, після удару до маріупольської лікарні привезли півсотні поранених окупантів, з них понад десяток померли.

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Маріуполь