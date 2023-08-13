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Окупанти навчають військових РФ керувати безпілотниками в "університеті" Севастополя, - ЦНС

Фото: Окупанти навчають військових РФ керувати безпілотниками в "університеті" Севастополя (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Окупанти в Криму відкрили на базі одного з університетів Севастополя курси з управління безпілотниками. На них навчаються військові російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру національного спротиву.

"Окупанти відкрили курси навчання оперування бойовими безпілотниками у "Севастопольському державному університеті". Університет створили у 2014 році на базі захоплених навчальних закладів Севастополя", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що в результаті реорганізації навчальних закладів цивільні об’єкти стали військовими, як й все до чого прикладається РФ.

"В "цивільному внз" відбуваються військові курси для солдатів армії РФ, що робить "університет" законною військовою ціллю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Криму російські загарбники провели вишкіл для рятувальників щодо роботи в умовах техногенної катастрофи з викидом хімічних речовин.

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