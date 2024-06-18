Окупанти навчатимуть операторів дронів в одному з "університетів" Луганська, - ОВА

За його словами, вищий навчальний заклад, що розміщується в окупованій будівлі Луганського національного університету імені Володимира Даля, у новому навчальному році розпочне підготовку техніків та операторів безпілотних авіаційних систем. Лисогор пов'язав це з потребами армії окупантів.

"На кафедрі створено авіапарк безпілотників та встановлено симуляційні комплекси польотної підготовки", - написав він.

Інші студенти вже вивчають дисципліну під назвою "Основи застосування безпілотних літальних систем" і відвідують факультатив "Безпілотні літальні апарати".

Окрім цього ряд вчителів та викладачів, які працюють на Росію, проходять навчання для викладання курсу студентам та учням старших класів під назвою "основи російської державності". Голова Луганської області пояснив, що мова йде про пропагандистські лекції з антизахідною риторикою, де заперечується існування України.