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Оккупанты будут обучать операторов дронов в одном из "университетов" Луганска, - ОВА

Архивное фото: в Луганске начнут обучать операторов дронов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты решили начать обучать операторов дронов на базе захваченного университета в Луганске. Их будут использовать для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Артема Лысогора.

По его словам, высшее учебное заведение, которое размещается в оккупированном здании Луганского национального университета имени Владимира Даля, в новом учебном году начнет подготовку техников и операторов беспилотных авиационных систем. Лысогор связал это с потребностями армии оккупантов.

"На кафедре создан авиапарк беспилотников и установлены симуляционные комплексы полетной подготовки", - написал он.

Другие студенты уже изучают дисциплину под названием "Основы применения беспилотных летательных систем" и посещают факультатив "Беспилотные летательные аппараты".

Кроме этого ряд учителей и преподавателей, работающих на Россию, проходят обучение для преподавания курса студентам и ученикам старших классов под названием "основы российской государственности". Глава Луганской области пояснил, что речь идет о пропагандистских лекциях с антизападной риторикой, где отрицается существование Украины.

Россияне ищут специалистов для войны против Украины

Из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются восполнить их и ищут людей на оккупированной территории, что бы их мобилизовать в ряды своей армии.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что в оккупированном Крыму враг проводит набор на курсы управления FPV-дронами.

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