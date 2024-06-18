Оккупанты будут обучать операторов дронов в одном из "университетов" Луганска, - ОВА

По его словам, высшее учебное заведение, которое размещается в оккупированном здании Луганского национального университета имени Владимира Даля, в новом учебном году начнет подготовку техников и операторов беспилотных авиационных систем. Лысогор связал это с потребностями армии оккупантов.

"На кафедре создан авиапарк беспилотников и установлены симуляционные комплексы полетной подготовки", - написал он.

Другие студенты уже изучают дисциплину под названием "Основы применения беспилотных летательных систем" и посещают факультатив "Беспилотные летательные аппараты".

Кроме этого ряд учителей и преподавателей, работающих на Россию, проходят обучение для преподавания курса студентам и ученикам старших классов под названием "основы российской государственности". Глава Луганской области пояснил, что речь идет о пропагандистских лекциях с антизападной риторикой, где отрицается существование Украины.