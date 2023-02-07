Окупанти наступають на низці напрямків: оновлена карта війни від розвідки Британії

За оновленими даними карти, окупаційні війська продовжують вести перегрупування на окремих напрямках.

Зокрема, основні зусилля ворожа армія зосереджує на веденні наступальних дій на таких напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Разом з тим росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій і на Куп’янському напрямку.

Своєю чергою українські захисники тримають рубежі та дають відсіч ворогу, було відбито атаки противника в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва та Верхньокам’янське(Луганська область), а також Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка (Донецька область).

При цьому на Запорізькому напрямку противник активних наступальних дій не вів, але продовжив вести вогонь по позиціях українських військових з різного озброєння.

Нагадаємо, за даними карт американського Інституту вивчення війни (ISW), за добу російські війська намагаються перерізати шляхи постачання українських сил до Бахмута, а також зазнали поразки біля Вугледара та на Запорізькому напрямку.

Додамо, раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко окреслив ситуацію в Бахмуті, де тривають одні з найзапекліших боїв.

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