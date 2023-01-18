Окупанти напередодні ввечері знову вдарили по Очаківській громаді: пошкоджено будинки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"З 21:50 та 22:40 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено кілька приватних житлових будинків, у багатоквартирному будинку вибиті вікна. Постраждалих немає", - написав він.

Також вчора вдень росіяни відкрили артилерійський вогонь по Куцурубській громаді. Влучення зафіксовано за межами населеного пункту. Руйнувань та постраждалих немає.