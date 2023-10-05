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Окупанти намагаються відновити позиції, але ЗСУ виснажують ворога, - Генштаб

Фото: ЗСУ виснажують ворога на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти намагаються відновити втрачені позиції на кількох напрямках фронту. Проте ЗСУ стримують ворога, виснажують його, а на деяких ділянках продовжують наступальні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Павла Ковальчука в ефірі телемарафону.

Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів на напрямках:

  • Авдіївський (відбили атаки біля Авдіївки та Ласточкиного);
  • Мар'їнський (у районах Мар'їнки та Красногорівки);
  • Запорізький (біля Новодарівки, Вербового та Роботиного);
  • Шахтарський (біля населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль).

За словами речника, росіяни намагалися відновити втрачені позиції, але безуспішно.

Також наші воїни ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку, завдають втрат ворога та закріплюються на зайнятих рубежах.

Російська армія намагалася повернути втрачене положення у районах Григорівки, Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку. Але захисники не дають ворогу шансів. На цьому напрямку ЗСУ виснажують ворога та продовжують тиснути на противника.

Наступ ЗСУ

Варто зазначити, що зараз наші бійці продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Це підтверджує Генштаб ЗСУ.

За даними аналітиків ISW, захисники просунулися в районі Новопрокопівки у Запорізькій області та біля південніше Бахмута.

Також наші воїни продовжують відтискати окупантів на південному фланзі Бахмута. Сили оборони взяли під вогневий контроль трасу Бахмут - Горлівка.

Більше детально про головні події на фронті за останній тиждень - в огляді РБК-Україна.

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