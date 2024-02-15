Окупанти намагаються просунутися під Бахмутом і займають понад 15% Авдіївки: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

14 лютого тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна. Російські та українські джерела стверджували, що позиційні бої точилися на північний схід від Куп’янська біля Синьківки; на південний схід від Куп'янська біля Іванівки і Табаївки; на захід від Кремінної біля Тернів, Ямполівки, Торського; на південний захід від Кремінної біля Діброви; та на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Речник Угруповання військ "Хортиця" ЗСУ капітан Ілля Євлаш заявив, що війська РФ посилили обстріли з використанням важкої техніки на лінії фронту на Куп'янському та Лиманському напрямках, але зазначив, що нестача техніки та озброєння обмежує здатність російських військ вести наступальні дії на цих напрямках.

Операція №2 - Донецька область

Війська РФ нещодавно підтвердили просування поблизу Бахмута на тлі позиційних боїв у цьому районі, що тривали 14 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 лютого, показують, що російські війська просунулися поблизу Іванівського біля траси Т0504 Костянтинівка-Бахмут (на захід від Бахмута).

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися до 1,5 кілометрів завширшки та 750 метрів у глибину на південь від Богданівки (на північний захід від Бахмута), але експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки; і на південь від Бахмута біля Південного та Шумів.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито завдали ударів плануючими бомбами по позиціях ЗСУ у Часовому Яру (на захід від Бахмута).

Повідомляється, що 14 лютого війська РФ просунулися в районі Авдіївки, але жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські джерела стверджували, що війська РФ нібито просунулися до основної української сухопутної лінії зв’язку в Авдіївці по вулиці Грушевського. Російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ також просунулися на північ від Авдіївки в районі Авдіївського кар’єру, на південь від Авдіївського коксохімічного заводу, а також до 1,4 км у ширину та до 930 метрів у глибину на південь від Авдіївки від Опитного. Проте аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження цих російських заяв.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Авдіївському напрямку, та речник Таврійського угруповання військ Дмитро Луховий заявив, що українські сили зберігають численні шляхи постачання до Авдіївки.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ нібито контролюють 17,5% Авдіївки. Проте ISW можуть підтвердити, що станом на 14 лютого російські сили наразі займають щонайменше 15,4% Авдіївки, йдеться у звіті.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бойові дії тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Новобахмутівки, Очеретиного та Степового; на південний захід від Авдіївки біля Сєверного, Невельського, Тоненького, Первомайського; на південь від Авдіївки в районі ресторану "Царська охота" та Опитного; біля Авдіївського коксохімічного заводу на північно-західній околиці Авдіївки; у північно-західній і південній Авдіївці.

Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що війська РФ завдали 73 авіаудари на Таврійському напрямку (Авдіївка через західну Запорізьку область) і це найбільша серія російських авіаударів на цьому напрямку в 2024 році.

Речник української бригади, що діє на Авдіївському напрямку, заявив, що війська РФ зазвичай щодня завдають понад 30 плануючих бомбових ударів тільки по Авдіївці. Луховий заявив, що російські війська зосередили на Авдіївському напрямку близько 50 тис. солдатів.

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ на захід від міста Донецьк. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 лютого, показують, що російські війська просувалися на захід від Мар’їнки (на захід від міста Донецьк). Російські джерела стверджували, що війська РФ нібито просунулися в районі Новомихайлівки та Георгіївки, але аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

14 лютого тривали позиційні бої в районі кордону Донецько-Запорізької області. Позиційні бої велися на південь від Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки) та поблизу Пречистівки (на південний схід від Великої Новосілки).

14 лютого тривали позиційні бої на заході Запорізької області. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного, на північний схід від Роботиного в районі Новопокровки і Малої Токмачки, на схід від Роботиного в районі Вербового і на південь від Роботиного в районі Новопрокопівки. Російські "воєнкори" стверджували, що російські підрозділи 13 лютого нібито збили український вертоліт, який діяв поблизу Роботиного.

Війська РФ нещодавно просунулися в Кринки на тлі триваючих позиційних боїв у східній (лівобережній) Херсонській області 14 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 лютого, показують, що російські сили нещодавно просунулися в Кринки. Український військовий спостерігач заявив, що українські війська відбили позиції в Кринках, хоча експерти ISW не знайшли підтвердження цих досягнень ЗСУ.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони відбили щонайменше сім російських штурмів у східному березі Херсонської області.

Ситуація на фронті

Раніше у зведенні Генштабу ЗСУ 14 лютого повідомлялося про те, що протягом доби на фронті відбулось 64 бойових зіткнення. Підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу росіян.

Додамо, згідно з даними Генерального штабу, протягом минулої доби українські воїни ліквідували ще 1060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 398 140 військових.