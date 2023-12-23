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Окупанти намагаються пришвидшити інтеграцію захоплених територій, - ЦНС

Фото: Окупанти намагаються пришвидшити інтеграцію захоплених територій (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти збирались до кінця року максимально інтегрувати окуповані території півдня та сходу України у єдину систему політичного та правового поля РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центу, росіяни мають на меті завершити формування територіальних та федеральних органів так званої виконавчої влади.

"Відтак, російсько-окупаційні адміністрації продовжуватимуть виконувати вказівки з Кремля, зокрема щодо надання громадянства РФ", - пояснили в ЦНС.

Проте наразі, за даними центру, спостерігаються значні проблеми окупантів з набором кваліфікованого кадрового складу, через відсутність необхідної кількості колаборантів.

Центр національного спротиву вкотре нагадав усім колаборантам та тим, хто має намір допомагати ворогу, що співпрацюючи з окупаційною владою  вони будуть ліквідовані або засуджені відповідно до чинного законодавства України.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про всі дії окупантів спеціальний чат-бот.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що громадяни, які співпрацюють із загарбниками, мають лише два варіанти розвитку подальших дій: або вони спробують втекти в Росію, або будуть засуджені в Україні.

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