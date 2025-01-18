Окупанти намагаються охопити Покровськ та наблизитись до його околиць, - ЗСУ

Росіяни докладають максимальних зусиль, щоб охопити Покровськ Донецької області. Окупанти намагаються наблизитись до околиць міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Хортицький вітер ".

"Противник зосереджує зусилля та вводить в бій додаткові резерви. Незважаючи на втрати, намагається зберігати темпи просування з метою охоплення Покровська та наближення до його околиць", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, українські військові протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

Загалом, за добу на Покровському напрямку противник проводив наступальні дії в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного та Янтарного.

"Тривають важкі бої в Лисівці, Зеленому, Шевченко, Котлиному, Петропавлівці та Нововасилівці", - констатували в ОСУВ "Хортиця".