Оккупанты пытаются охватить Покровск и приблизиться к его окрестностям, - ВСУ
Россияне прилагают максимальные усилия, чтобы охватить Покровск Донецкой области. Оккупанты пытаются приблизиться к окраинам города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Хортицкий ветер".
"Противник сосредотачивает усилия и вводит в бой дополнительные резервы. Несмотря на потери, пытается сохранять темпы продвижения с целью охвата Покровска и приближения к его окрестностям", - говорится в сообщении.
В свою очередь, украинские военные противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.
В общей сложности, за сутки на Покровском направлении противник проводил наступательные действия в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Проминя, Зверового, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного и Янтарного.
"Продолжаются тяжелые бои в Лисовке, Зеленом, Шевченко, Котлином, Петропавловке и Нововасильевке", - констатировали в ОСГВ "Хортица".
Ситуация на Покровском направлении
Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте. За минувшие сутки, 17 января, по данным Генштаба, зафиксировано 174 боевых столкновения. В целом ВСУ остановили 79 атак оккупантов на этом направлении за сутки.
Добавим, что 17 января в некоторых медиа и в соцсетях распространялась информация, что российские оккупанты якобы зашли в Покровск. Однако эти данные не соответствуют действительности.
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