UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти намагаються, але не можуть витіснити ЗСУ з району Кринок, - Генштаб

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

На Придніпровському напрямку окупанти намагалися дев’ять разів відтіснити підрозділи українських захисників з району Кринок, але успіху не мали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України.

З початку доби відбулося 88 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. У відповідь українські воїни провели контрзаходи, у результаті яких завдали загарбникам відчутних втрат.

Попередньо, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 65 осіб. Також наші воїни знищили ворожий танк, РСЗВ БМ-21 Град, дві вантажівки та дві одиниці спецтехніки. До того ж пошкоджено російський танк, дві гармати та два автомобіля.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20. За сьогодні окупанти вже втратили 100 осіб вбитими та пораненими і 69 одиниць різного озброєння і військової техніки. Окрім того, знищено бліндаж та два склади боєприпасів.

На Лиманському напрямку успішно відбито п’ять ворожих атак біля сіл Терни та Торське.

Спочатку доби відбито атаку загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Втрат позицій не було.

На Краматорському напрямку наразі тривають бойові дії в районі Андріївки. Ситуація контрольована.

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку.  Тут впродовж дня за підтримки авіації і артилерії агресор здійснив 22 атаки. Напружена ситуація в районах Уманського і Новоселівки. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки. В інших районах російські загарбники були зупинені і зазнали втрат. За сьогодні на цьому напрямку вони склали: 250 окупантів вбитими та пораненими, знищено літак Су-25, бойову броньовану машину, автомобіль та два склади з боєприпасами. Крім того, пошкоджено танк, одну ББМ і автомобіль.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Контрольована, повідомили у Генштабі.

У ГУР МО вважають, що наразі те, що відбувається у прикордонні Харківської області, не є наступом російських загарбників на Харків.

Сьогодні росіяни завдали ударів по місту. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Зараз окупанти знову атакують Харків. У місті лунають вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківГенштаб ВСУВійна в Україні