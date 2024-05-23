Окупанти намагаються, але не можуть витіснити ЗСУ з району Кринок, - Генштаб

На Придніпровському напрямку окупанти намагалися дев’ять разів відтіснити підрозділи українських захисників з району Кринок, але успіху не мали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України.
З початку доби відбулося 88 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку з початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. У відповідь українські воїни провели контрзаходи, у результаті яких завдали загарбникам відчутних втрат.
Попередньо, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 65 осіб. Також наші воїни знищили ворожий танк, РСЗВ БМ-21 Град, дві вантажівки та дві одиниці спецтехніки. До того ж пошкоджено російський танк, дві гармати та два автомобіля.
На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20. За сьогодні окупанти вже втратили 100 осіб вбитими та пораненими і 69 одиниць різного озброєння і військової техніки. Окрім того, знищено бліндаж та два склади боєприпасів.
На Лиманському напрямку успішно відбито п’ять ворожих атак біля сіл Терни та Торське.
Спочатку доби відбито атаку загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Втрат позицій не було.
На Краматорському напрямку наразі тривають бойові дії в районі Андріївки. Ситуація контрольована.
Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня за підтримки авіації і артилерії агресор здійснив 22 атаки. Напружена ситуація в районах Уманського і Новоселівки. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки. В інших районах російські загарбники були зупинені і зазнали втрат. За сьогодні на цьому напрямку вони склали: 250 окупантів вбитими та пораненими, знищено літак Су-25, бойову броньовану машину, автомобіль та два склади з боєприпасами. Крім того, пошкоджено танк, одну ББМ і автомобіль.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Контрольована, повідомили у Генштабі.
У ГУР МО вважають, що наразі те, що відбувається у прикордонні Харківської області, не є наступом російських загарбників на Харків.
Сьогодні росіяни завдали ударів по місту. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Зараз окупанти знову атакують Харків. У місті лунають вибухи.
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