Окупанти намагались атакувати позиції ЗСУ в районі Роботиного

Так, на Авдіївському напрямку сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Водночас, на Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах.

На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію.

"Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області та продовжують закріплятися на зайнятих рубежах", - йдеться в повідомленні.

Втрати РФ на таврійському напрямі

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 821 вогневе завдання.

"Загальні втрати ворога склали 176 осіб (безповоротні - 59, поранені - 117). Знищено 38 одиниць військової техніки противника", - додали в прес-центрі.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що українські захисники звільнили Роботіно Запорізької області. Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що звільнення Роботиного стало можливим завдяки одній групі підрозділу ЗСУ, яка складалася з 31 бійця. Вони 18 годин повзли мінними полями.