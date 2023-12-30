Окупанти накрили вогнем Нікопольський район: троє людей поранені

Окупанти атакували район з безпілотників та артилерії. Під ударом були три громади - Мирівська та Марганецька громади, а також сам Нікополь.

Уламками снарядів поранено трьох чоловіків - двоє 29 років та один 49 років.

Правоохоронці задокументували пошкодження двоповерхівки, більше десятка приватних будинків, господарських споруд, двох фермерських господарств, промислового підприємства, транспорту, ліній електромереж.

Поліція відкрила кримінальну справу за порушення законів та звичаїв війни (ст.438 ККУ).

Фото: Нікополь та район обстріляли 29 грудня (t.me/gunpvdp)

Масовий удар по Україні

Росіяни вчора випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.

Як відомо, у Дніпрі спалахнули декілька пожеж через обстріл. Були "прильоти" у торговому центру та пологовому будинку. Внаслідок атаки постраждали близько 30 осіб, загинуло шестеро людей.