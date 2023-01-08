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Окупанти накрили ракетами Харківську область: атаковано будівлю ДСНС, є загиблий

Фото: окупанти накрили ракетами Харківську область (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти не припиняють обстріл Харківської області. За добу були атаковані Мерефа Харківського району, Куп'янський та Чугуївський райони. Є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Минулої ночі ворог завдав двох ракетних ударів по місту Мерефа Харківського району", - розповів він.

За його словами, пошкоджений об'єкт цивільної промисловості.

"На жаль, загинув 50-річний мирний мешканець", - додав очільник регіону..

Крім того, за словами Синєгубова, протягом доби ворог обстрілював село Стариця Чугуївського району та смт Дворічна Куп'янського.

"У Дворічній під ворожий обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС. Також були пошкоджені 2 автоцистерни та оперативний автомобіль пожежників", - додав він.

Нагадаємо, Харківська область минулої доби знову зазнала обстрілів. Ворог ударив по прикордонні, внаслідок чого пошкоджено будинки та господарські будівлі.

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Обстрілхарков