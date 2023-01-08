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Оккупанты накрыли ракетами Харьковскую область: атаковано здание ГСЧС, есть погибший

Фото: оккупанты накрыли ракетами Харьковская область (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Харьковской области. За сутки были атакованы Мерефа Харьковского района, Купянский и Чугуевский районы. Есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Минувшей ночью враг нанес два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района", - рассказал он.

По его словам, поврежден объект гражданской промышленности.

"К сожалению, погиб 50-летний мирный житель", - добавил глава региона.

Кроме того, по словам Синегубова, в течение суток враг обстреливал село Старица Чугуевского района и пгт Двуречная Купянского.

"В Двуречной под вражеский обстрел попал частный жилой дом и здание подразделения ГСЧС. Также были повреждены 2 автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных", - добавил он.

Напомним, Харьковская область за прошедшие сутки снова подверглась обстрелам. Враг ударил по приграничным, в результате чего повреждены дома и хозяйственные здания.

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Обстрілхарков